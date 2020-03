24-Jähriger zeigt Zivilcourage

Vorbildliche Zivilcourage hat ein junger Mann gezeigt, als er sich bei einer Auseinandersetzung für eine junge Frau einsetzte.

Wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet, kam es am Sonntag um 18.45 Uhr im Steinweg zu einem Streit zwischen einem 55-jährigen Mann und einer 21-jährigen Frau. Der Mann beschimpfte die junge Frau und griff sie körperlich an.

Ein 24-jähriger Coburger erkannte die Notlage der Frau, entschloss sich, rasch einzuschreiten, und forderte den Mann auf, die Frau in Ruhe zu lassen. Zwischen den beiden Männern entwickelte sich ein Streitgespräch, währenddessen der 55-Jährige versuchte, sein Gegenüber an der Jacke zu packen. Der 24-Jährige, der selbst Kampfsportler ist, wich mit einem schnellen Schritt zur Seite aus, und der Angreifer stürzte daraufhin zu Boden.

In der Mohrenstraße ging's weiter

Nachdem sich die Situation im Steinweg beruhigt hatte, ging der 24-Jährige in Richtung Mohrenstraße weiter. Dort wurde er erneut von dem 55-Jährigen und dessen zwischenzeitlich hinzugerufenem Sohn attackiert.

Jemand hatte in dieser Situation schließlich die Polizei gerufen. Die alarmierte Polizeistreife ging dazwischen, nachdem die beiden Männer bereits gemeinschaftlich auf den jungen Coburger eingeschlagen hatten.

Polizei sucht Zeugen

Die Beamten der Coburger Polizeiinspektion ermitteln nun wegen Nötigung, gefährlicher Körperverletzung sowie Körperverletzung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall am Sonntagabend im Steinweg und in der Mohrenstraße geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09561/645-0 an die Coburger Polizeiinspektion zu wenden. red