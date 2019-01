24-Jähriger unter Drogen unterwegs

Fahnder der Verkehrspolizei haben am Mittwochmittag einen Kleinlaster an der Ausfahrt Weidensees angehalten. Bei der Kontrolle des 24-jährigen Fahrers aus Polen stellten die Polizisten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Zudem fanden sie unter seinem Fahrersitz ein Tütchen mit einer geringen Menge Marihuana. Die Folge waren die Sicherstellung der Droge, eine Blutentnahme in einem nahe gelegenen Krankenhaus, die Unterbindung der Weiterfahrt nach München sowie eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.