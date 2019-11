24-Jähriger mit Drogen im Gepäck geht stiften

Einer Polizeistreife fiel am Dienstagabend in der Kulmbacher Straße ein junger Mann auf, der sich beim Erblicken des Streifenwagens zu entfernen versuchte. An seiner Haustür wurde er kontrolliert. Bei der Durchsuchung konnten am Körper mehrere Tütchen mit Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Der 24-Jährige erhält eine Anzeige. pol