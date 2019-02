24-Jähriger bekommt die Faust in sein Gesicht

Bei einer Faschingsveranstaltung in Sand kam es am Sonntagmorgen um 3.10 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Ein unbekannter Täter schlug hierbei einen 24 Jahre alten Gast, der schlichten wollte, mit der Faust in dessen Gesicht. Das Opfer musste zur medizinischen Behandlung mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Haßfurt gebracht werden. Hinweise zum Täter liegen bislang nicht vor.