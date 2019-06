Am Sonntagabend hat eine 24-Jährige auf der Staatsstraße 2242 bei Effeltrich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Mercedes verloren. Sie schleuderte hierbei zunächst über die Gegenfahrbahn in den linken und dann wieder zurück in den rechten Straßengraben, wo sie dann zum Stillstand kam. Der Schaden an ihrem Auto wurde von der Polizeiinspektion Forchheim auf circa 4000 Euro beziffert. Verletzt wurde die Fahrerin nicht.