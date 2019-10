24-Jährige konnte nicht mehr bremsen

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von 12 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Hauptstraße in Hemhofen ereignete. Als eine 55-jährige Autofahrerin dort nach links in die Sandstraße abbiegen wollte, konnte eine ihr nachfolgende 24-Jährige mit ihrem Pkw nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Durch den Aufprall erlitt die vorausfahrende Frau ein Halswirbelsäulentrauma, die nachfolgende Fahrerin prellte sich den Fuß. Beide Autos wurden massiv beschädigt. Die Feuerwehr Hemhofen sicherte die Unfallstelle und regelte den Verkehr. Zur Frage, ob die 55-Jährige ihr Abbiegen durch Blinken angekündigt hatte, gab es an der Unfallstelle unterschiedliche Angaben. Daher bittet die Polizei Höchstadt eventuelle weitere Zeugen, sich zu melden.