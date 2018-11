24 fuhren zu schnell

Am späten Dienstagnachmittag führten Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth an der B 303 bei Rugendorf eine Radarkontrolle durch. 34 Verkehrsteilnehmer hielten sich nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometer. Während 25 Kraftfahrer mit einem Verwarnungsgeld bis 55 Euro davonkamen, kommen auf neun weitere Bußgeldanzeigen und Punkte in Flensburg zu. Der Spitzenreiter passierte die Messstelle mit 117 Sachen. pol