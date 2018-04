24 000 Euro Schaden in Knetzgau

Hoher Sachschaden von gut 24 000 Euro entstand bei einem Unfall in Knetzgau. Die Polizei sucht zur Aufklärung des Unfallgeschehens nun einen Zeugen. Dieser wird gebeten, sich unter der Rufnummer 09521/9270 bei der Polizeiinspektion in Haßfurt zu melden.

Am Freitag gegen 7.55 Uhr ereignete sich nach dem Bericht der Polizeiinspektion in Haßfurt ein Auffahrunfall an der Straße Steinbruch / Einmündung Maincor mit drei Fahrzeugen, einer leicht verletzten Person und einem Gesamtschaden an den Fahrzeugen von 24 000 Euro. Gesucht wird in diesem Zusammenhang der Fahrer eines VW Passat, der vor den verunfallten Fahrzeugen auf der Straße Am Steinbruch nach links in Richtung Maincor abbog. red