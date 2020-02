235 Jahre Engagement im Posaunenchor

Der Posaunenchor St. Moriz in Coburg konnte bei seiner alljährlichen Feierstunde in diesem Jahr einige seiner Musiker in Anerkennung ihrer langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit im Ensemble ehren. So kommen die Jubilare in der Summe auf die stattliche Anzahl von 235 Jahren Engagement im Posaunenchor.

Die Ehrung nahmen Chorleiter Kirchenmusikdirektor Peter Stenglein, Pfarrerin Silke Kirchberger und Chorobmann Bernd H. Kleim vor. Besonders hervorgehoben hat Peter Stenglein das große musikalische Engagement, die zuverlässige Mitwirkung bei Gottesdiensten sowie vielen anderen Einsätzen in der Kirchgemeinde und im Dekanat. Viele der Jubilare begannen ihre Aktivität im Posaunenchor bereits als Jugendliche; teilweise spielen inzwischen auch die eigenen Kinder oder - wie bei Jochen Lang - sogar die Enkel im Chor mit. Gleichzeitig haben sich im Chor auch schon einige Paare gefunden.

Für 25 Jahre Treue wurde Posaunist Peter Zeidler geehrt, Gisela Sochor ist bereits seit 40 Jahren mit ihrer Posaune aktiv, runde 50 Jahre spielt Adelheid Herzog mit der Posaune im Bass des Chores. Für außerordentliche 60 Jahre Posaunenchormusik wurden Tubist Karl Heinz Volkert und Hans-Joachim Lang an der Trompete geehrt. Die Jubilare bekamen eine Urkunde vom Verband evangelischer Posaunenchöre in Bayern und ein Präsent.

Die Feierstunde folgte dem alljährlichen Posaunenchorkonzert in der Morizkirche, bei dem erstmalig auch die sechs neuen Jungbläser mitwirkten, sodass der Posaunenchor aktuell auf 40 aktive Mitglieder blicken kann. red