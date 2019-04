231 Stunden am Beckenrand

Die Wichtigkeit der Arbeit der DLRG-Ortsgruppe hob Bürgermeister Hermann Anselstetter bei der Jahreshauptversammlung hervor. Er dankte allen, die sich im Wachdienst engagieren. Die Sicherheit im Sommerbad Wirsberg habe eine hohe Priorität.

Lobende Worte fand Anselstetter für die Arbeit der Vorsitzenden Iris Blätterlein. Aus deren Jahresbericht ging unter anderem hervor, dass die Ortsgruppe mit zwei Mannschaften am Vereinskegeln teilnahm. Bei der Aktion "Zamm geht`s" seien die DLRG-Räume im Sommerbad auf Vordermann gebracht worden. Der geplante Spielenachmittag sei ebenso ins Wasser gefallen wie das geplante Open-Air-Kino

Vorsitzende Iris Blätterlein gab bekannt, dass am 20. Juli das Sommernachtsfest mit vorherigem Spiele-Nachmittag und am 24. August das Open-Air-Kino im Sommerbad geplant ist. Die Termine für das An- und Abschwimmen und Erste-Hilfe- Kurse würden kurzfristig bekanntgegeben.

Alexander Blätterlein verwies auf drei Schwimmkurse mit insgesamt 40 Teilnehmern, zwei davon hätten in Kooperation mit den zweiten Klassen der Grundschule Neuenmarkt-Wirsberg stattgefunden.

Zurzeit befinden sich zwei DLRG-Mitglieder in der Ausbildung zum Fachübungsleiter, um die Prüfung zum Rettungsschwimmer abnehmen zu dürfen. Erfolgreich verlief die Abnahme der Schwimmscheine. So wurden 25 "Seepferdchen", 33 Jugendschwimmabzeichen in Bronze, acht in Silber und eines in Gold abgelegt.

Thomas Blätterlein erstattete den Bericht der Technischen Leitung. Ihm zufolge standen während der Freibadsaison 16 ehrenamtliche Wachdienstleistende zur Verfügung, die 231 Stunden an den Wochenenden leisteten und die Badeaufsicht bei etwa 40 Erste-Hilfe-Leistungen unterstützten. Im Einsatz war man auch in Nürnberg bei "Rock im Park" und in Kronach bei "Die Festung rockt".

Erfreulich ist vor allem, dass nach nun zwei Jahres des Schwimmtrainings bereits 22 Kinder und Jugendliche neu als Mitglieder in die DLRG-Ortsgruppe eingetreten sind. Dies ist auch ein Zeichen für den Erfolg des Trainings und das Interesse der Jugendlichen.

Ines Sachs wurde zur Schatzmeisterin gewählt, nachdem Susanne Möschel aus beruflichen Gründen zurückgetreten war. Ines Sachs wird im Sommer auch einen Aqua-Fitness-Kurs anbieten. Werner Reißaus