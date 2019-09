230 Menschen pilgern zum Kreuzberg

Christian Licha 230 Pilger aus der Haßfurter Pfarreiengemeinschaft machten sich am Sonntag in aller Frühe auf, den Kreuzberg zu besuchen.

Die Gläubigen versammelten sich zuvor in der Stadtpfarrkirche, um sich dort mit einem Gottesdienst auf die Fußwallfahrt unter dem diesjährigen Thema "Herr, du kennst meinen Weg" vorzubereiten. Wallfahrtsführer Diakon Manfred Griebel stimmte die gut gelaunten Teilnehmer auf das bevorstehende Gemeinschaftserlebnis ein und freute sich über die große Resonanz der Pilgerinnen und Pilger, die zum "Heiligen Berg der Franken" aufbrachen. Als erstes Tagesziel war am Sonntagabend das herrliche Pfarrheim im Thundorfer Schloss geplant.

Am Montag führt dann der Weg über Poppenlauer und Nüdlingen nach Großenbrach. Eine weitere große Gruppe von Pilgern schließt sich am Dienstag den Haßfurtern an. Gemeinsam geht es über Aschach und Waldberg den langen Anstieg zur Klosterkirche Kreuzberg hinauf, die wahrscheinlich in den Nachmittagstunden erreichen wird. Nach einer Dankandacht wird man den Tag in geselliger Runde gemütlich ausklingen lassen. Nach dem Kreuzweg in aller Frühe beim Sonnenaufgang und dem Frühstück, feiert man am Mittwochvormittag in der Klosterkirche noch einen gemeinsamen Gottesdienst, ehe es nach der Verabschiedung wieder in Richtung Heimat zurückgeht.

Die Kreuzbergwallfahrer werden nach sechs Lauftagen und 190 Kilometern am Freitag, 6. September, gegen 17 Uhr in Haßfurt wieder ankommen. Nach einem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche findet im Pfarrgarten das Kreuzbergfest statt.

Für das leibliche Wohl ist hierbei gesorgt. Auch die Bevölkerung ist eingeladen, die Pilger in der Kreisstadt zu empfangen und anschließend mit ihnen zu feiern.