23 Teams am Start

Nachtreffen am 13. Juli



red



70 Teilnehmer konnte der Vorsitzende der Kolpingsfamilie zur siebten Autosuchfahrt begrüßen. Gestartet wurde wie immer in der Garitzer Meile. Leicht war es nicht. Verklausuliert schon der Start: Aus fünf Bildern - Schaf, Fechter, Hoftor, Kuheuter, Katzenzunge - mussten Buchstaben gestrichen bzw. eingefügt werden, um das Lösungswort herauszufinden, welches die Richtung "Schlachthofkreuzung" preisgab. Aus Jung und Alt, Mann und Frau, Oma, Opa und Enkeln setzten sich die Teams zusammen.Insgesamt waren 35 Fragen zu beantworten. Die ersten Antworten wurden am Ehrenfriedhof am Wendelinus gefordert. Reiterswiesen, Eltingshausen, Oerlenbach, Ebenhausen waren die nächsten Anfahrpunkte. Und so ging es weiter zunächst nach Poppenhausen. Auch hier waren noch einige Fragen zu beantworten, bevor im Pfarrheim St. Jakobus die verdiente Mittagspause eingelegt wurde. Weiter ging die Fahrt über Kronungen nach Kützberg zur Kützberger Warte. Hier am Wartturm wurde einst die Handelsstraße zwischen Geldersheim und Bad Kissingen überwacht.Nächster Anfahrtspunkt war Obbach. Danach ging es weiter nach Euerbach. Die Teilnehmer wurden mit dem dortigen Judenfriedhof, der Kirchenburg und dem Grenzsteingarten bekanntgemacht. Es war naheliegend, dass im Jahr der Passionsspiele in Sömmersdorf der Passionsspielort in dieser Suchfahrt mit einbezogen wurde.In Rütschenhausen waren Fragen zur Wallfahrtskirche und zum Domizil Bausewein Military-Store zu beantworten. Über Greßthal und Wasserlosen führte die Route vorbei an der Heiligkreuzkapelle mit dem Rosenbusch über die Serpentinen hinunter nach Sulzthal. Um die letzte Frage zu beantworten wurde in Euerdorf der Pulverturm aufgesucht.Durch den historischen Teil von Euerdorf ging es dann auf direktem Wege nach Bad Kissingen zur Bildungsstätte Heiligenhof. Bei einer Kaffeepause gab es noch viel Gesprächsstoff.Das Nachtreffen und Überarbeiten der Fragebögen wird am Freitag, 13. Juli um 19 Uhr im Kolpingheim nachgeholt. Hier werden auch die Sieger gekürt und die Preise für die ersten drei Gewinner sowie Urkunden an alle Teilnehmer verteilt.