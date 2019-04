23-Jähriger war schwer bewaffnet

Nach der Festnahme eines 23-Jährigen, der am Montagmittag mit einer Drohung gegenüber seinen Bruder einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst hatte, wird der Mann ärztlich betreut. In dem Fahrzeug fanden die Polizisten mehrere Waffen.

Zuerst hatte der 23-Jährige das Auto seines Bruders beschädigt, bevor er mit einem VW-Bus das Anwesen in Priesendorf verließ. In dem Fahrzeug entdeckten die Beamten bei der Festnahme ein selbstgeschmiedetes Schwert, eine Machete, zwei Messer, eine Schreckschusspistole und ein Luftgewehr. Außerdem war der 23-Jährige alkoholisiert und befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Der Mann ist nun in einem Krankenhaus untergebracht.

Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung, Sachbeschädigung, Trunkenheit im Verkehr und wegen mehrerer Verstöße gegen das Waffengesetz. pol