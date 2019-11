Ebermannstadt vor 17 Stunden

23-Jähriger mit Drogen auf dem Skaterplatz

Eine Streife des Einsatzzuges Bamberg hat am Dienstagabend einen 23-jährigen Mann am Skaterplatz in Ebermannstadt kontrolliert. Bei dem jungen Mann aus dem Landkreis Forchheim wurde eine geringe Menge...