23-Jähriger landet im Straßengraben

Im Straßengraben landete in der Nacht zum Dienstag gegen 2 Uhr ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Coburg, als er mit seinem Pkw von Kurzewind in Richtung Eyrichshof fuhr. Bei dichtem Nebel übersah er die erste scharfe Rechtskurve und fuhr geradeaus in den Graben. Dabei überfuhr er ein Wanderschild aus Holz und blieb dann mit seinem Pkw auf der Seite liegen. Unverletzt konnte er sich selbst aus dem Auto befreien, an dem ein Totalschaden von etwa 2000 Euro entstand. Am Wanderschild entstand ein Schaden von circa 100 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.