23-Jähriger in Kronach erstochen: Tatverdächtiger ist flüchtig

Tödliche Verletzungen erlitt am Samstag ein 23-Jähriger in Kronach bei einer Messer-Attacke. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach dem flüchtigen Täter. Ersten Ermittlungen zufolge kam es nach Zeugenaussagen gegen 11.30 Uhr in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in der Ludwigsstädter Straße in Kronach zu einem Streit zwischen zwei Männern. In dessen Verlauf soll der Tatverdächtige dem 23-jährigen Bewohner der Unterkunft mit einem Messer tödliche Verletzungen zugefügt haben. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des afghanischen Staatsbürgers feststellen. Die umgehend aufgenommene polizeiliche Fahndung blieb bislang ergebnislos. Bei dem dringend Tatverdächtigen handelt es sich um Janagha Amiri, 28 Jahre, 184 cm groß und schlank. Er hat kurze, schwarze Haare, trug einen Dreitagebart und ist vermutlich mit Jeans und einer dunklen Strickjacke bekleidet. Er spricht gebrochen Deutsch. Hinweise nimmt die Kripo Coburg, Tel. 09561/6450, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. red