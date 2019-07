Am Sonntagmorgen ist ein 23-jähriger Zweiradfahrer in der Eisenbahnstraße in Eggolsheim-Neuses einer Kontrolle unterzogen worden. Hier wurde festgestellt, dass der junge Mann Veränderungen an seinem Motorrad durchgeführt hat, was zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, ihn erwartet nun eine Anzeige. pol