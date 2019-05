23-Jähriger fährt BMW in den Straßengraben

Leicht verletzt worden sind zwei junge Männer am Montagabend auf der Kreisstraße FO 5. Der 23-jährige Fahrer eines BMW wollte mit seinem gleichaltrigen Beifahrer in Richtung Weigelshofen fahren. Kurz nach dem Ortsausgang von Eggolsheim kam er von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Die beiden Insassen konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Es entstand ein Sachschaden von 13 500 Euro.