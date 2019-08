Marihuana in geringer Menge haben Zivilfahnder der Verkehrspolizei Bayreuth am Mittwochnachmittag sichergestellt. Gegen 14.15 Uhr zog eine Mitfahrerin eines Fernreisebusses am Autobahnparkplatz Sophienberg-West das Interesse der Fahnder auf sich. Bei der Kontrolle fanden die Beamten in der Umhängetasche der 23-Jährigen ein Druckverschlusstütchen mit fünf Gramm Marihuana. Gegen die Frau wird wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. pol