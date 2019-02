23 Altreifen in Parkbucht entsorgt

Eine unbekannte Person, die es mit der Abfallentsorgung offenbar nicht so genau nimmt, hat am Wochenende - zwischen Samstag, 12.45 Uhr, und Sonntagmittag - nicht weniger als 23 alte Autoreifen illegal entsorgt. Der Umweltfrevler stapelte die Reifen an der Staatsstraße von Stadtsteinach in Richtung Presseck in einer Parkbucht vor der Kompostieranlage auf. Auf den unverbesserlichen Zeitgenossen kommt eine deftige Strafe zu. Die Entsorgung übernimmt vorerst die öffentliche Hand. Die Polizeiinspektion Stadtsteinach bittet um sachdienliche Hinweise auf den Umweltsünder unter Telefon 09225/96300-0. pol