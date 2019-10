23 000 Euro Schaden bei Unfall in Igensdorf

Ein Gesamtschaden von geschätzten 23 000 Euro steht bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Igensdorf zu Buche. Am späten Vormittag wollte eine 67-jährige Autofahrerin aus einer Grundstückseinfahrt in die Bayreuther Straße einbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Wagen eines 20-jährigen Mannes, der sich von links näherte. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide beteiligten Personen leicht. Sie mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autos wurden erheblich in Mitleidenschaft gezogen, wie die Polizei Ebermannstadt berichtet.