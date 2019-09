228 Seiten und 150 Fotos über den sagenhaften Aischgrund

"Land der Bierkeller, Weinhänge, Heilquellen und Karpfenteiche" lautet der Untertitel eines neuen Buches über die Region Aischgrund. "Sagenhafter Aischgrund" ist das Werk betitelt, das die Autoren Christiane Kolbet und Werner Rosenzweig als Geschenk zur 20-Jahr-Feier des Vereins "Karpfenland Aischgrund" vorstellten.

Christiane Kolbet hat ihre Begeisterung für die Gegend als Gästeführerin entdeckt. Der Röttenbacher Werner Rosenzweig hat sich bislang als Krimiautor einen Namen gemacht. Recherchiert haben die beiden Autoren in den Gemeinden und Städten des Aischgrunds - angefangen an der Quelle in Marktbergel bis nach Hallerndorf.

21 Gemeinden entlang der Aisch werden in dem 228 Seiten umfassenden Buch porträtiert. Allerdings nur die, die sich als Mitglied im Verein Karpfenland Aischgrund eingetragen haben. 150 Fotos, zum Teil von den Autoren selbst, zum Teil von anderen Fotografen, schmücken das Buch. Dritte im Team ist Petra Embacher. Sie übernahm das Lektorat und sorgte dafür, dass die Kapitel zu einem geschlossenen Ganzen wurden.

Sagenhaft wird der Aischgrund für die Autoren durch die vielen Geschichten und Legenden, die sie bei ihren Recherchen sammeln konnten. Da wird von versunkenen Höchstadter Schlössern erzählt oder vom Schicksal einer Hexe aus Gutenstetten. Die weiße Frau im Schloss Adelsdorf hat ebenso Eingang gefunden wie der "Kotzn-Hansl", der im Bürgerwald zwischen Gremsdorf und Höchstadt sein Unwesen trieb. Ein Vogt aus Weisendorf soll wegen seiner Hartherzigkeit gar gemeuchelt worden sein.

Das Buch solle nicht nur erzählen, sondern auch Menschen ansprechen, die sich die Gegend erwandern wollen. Deshalb schließen sich "sagenhafte Empfehlungen" und "Wegweisungen" an. Zu finden sind Wanderwege und dazu Tipps für kulinarische Genüsse im Karpfenland. Wer süffiges Bier oder guten Wein liebt, ist mit dem Buch gut beraten. "Sagenhafter Aischgrund" gibt es im Buchhandel ab 20. September zum Preis von 12 Euro.