22 und 20 Altreifen entsorgt

Zweimal haben im Laufe des Donnerstags bislang unbekannte Täter Altreifen abgelagert. Einmal wurden zwischen 13.30 und 14.30 Uhr an der Kreisstraße zwischen Wannbach und Sattelmannsburg 22 Altreifen abgelegt. Die zweite Tat ereignete sich an der Ortsverbindungsstraße zwischen Eschlipp und der Kreisstraße FO 41, die in Richtung Niedermirsberg verläuft. Dort wurden 20 Altreifen abgelegt. Hinweise auf die Umweltsünder erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.