22. Ostereiermarkt in Ebermannstadt

Handgefertigte Produkte mit einem Bezug zu Ostern, alle liebevoll gestaltet von Hobbykünstlern, welche mit Bedacht vom Veranstalter eingeladen wurden - das ist das Markenzeichen des mittlerweile 22. Ostereiermarktes in Ebermannstadt. Die Ortsgruppe des Fränkische-Schweiz-Vereins (FSV) und die Stadt Ebermannstadt laden hierzu in das Katholische Pfarrzentrum St. Nikolaus, Am Kirchplatz 9, ein. Am Sonntag, 7. April, haben die Besucher bei freiem Eintritt von 11 bis 18 Uhr die Gelegenheit, die verschiedene Techniken der Eibehandlung und des Osterschmucks bei insgesamt 16 Ausstellern zu bestaunen und bei Gefallen auch käuflich zu erwerben. Eine Kuchentheke lädt zu einer Kaffeepause ein. Foto: Andreas Weisel