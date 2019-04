22 junge Franzosen sind zu Besuch am Gymnasium Fränkische Schweiz

22 junge Franzosen aus Chantonnay sind zur Zeit Gäste in Ebermannstadt. Zusammen mit ihren begleitenden Lehrkräften Thomas Marian und Emilie Dugast nehmen die Schüler des Collège St. Joseph am Austausch mit ihrer Partnerschule, dem Gymnasium Fränkische Schweiz, teil.

Der Austausch wird nun schon seit nahezu 50 Jahren erfolgreich durchgeführt. Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE) empfing die Jugendlichen im Rathaus und berichtete von ihren vielen positiven Erfahrungen in Chantonnay.

Eine Woche lang entdecken die Schüler nun die Gegend rund um Ebermannstadt: Viel Spaß hatten sie bereits bei einem Besuch der Teufelshöhle und bei Fahrten mit der Sommerrodelbahn. Auch Nürnberg mit seinen Sehenswürdigkeiten steht noch auf dem Programm. Einen Höhepunkt bildet jedes Mal der Aufenthalt im Spaßbad in Herzogenaurach.

Aber auch das Schulwesen sollen die Jugendlichen kennenlernen, und so nehmen sie an zwei Tagen am Unterricht des Gymnasiums teil.

Zuvor waren 22 Achtklässler aus Ebermannstadt in Chantonnay und durften dort mit ihren Lehrern Almut Hertrich und Tobias Beckenbach Land und Leute erkunden.

Untergebracht sind die Schüler jeweils in den Familien ihrer Partner. So bekommen sie auf direktem Weg einen Einblick in das Alltagsleben des Nachbarlandes und können ihre Sprachkenntnisse erproben. red