22-Jähriger schleudert von der Straße

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von 3000 Euro kam es am Mittwoch um 20 Uhr in der Ummerstadter Straße in Weitramsdorf. Ein 22-Jähriger der mit seinem BMW in Richtung Ummerstadt unterwegs war, kam am Ortsausgang ins Schleudern und kollidierte neben der Fahrbahn mit der Böschung. Der Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt, allerdings wurde das Fahrzeug derart stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Da der Unfallfahrer 0,80 Promille intus hatte, unterbanden die Polizisten die Weiterfahrt und führten eine Blutentnahme im Coburger Klinikum durch. Die Coburger Polizisten ermitteln wegen Trunkenheit im Verkehr.