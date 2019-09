22-Jähriger nutzt Notruf missbräuchlich

Am Mittwochabend, über einen Zeitraum von knapp zwei Stunden, rief ein 22-jähriger Mann insgesamt elfmal den Polizeinotruf an, um mitzuteilen, dass er sich in einer Notsituation befinde. Die anfahrenden Streifen konnten an den mitgeteilten Örtlichkeiten jedoch weder den Anrufer noch sonstige Personen antreffen. Letztendlich konnte der 22-Jährige im Bereich der Rosenauer Straße ausfindig gemacht werden. Dort wurde festgestellt, dass er sich nicht in einer Notsituation befand, sondern augenscheinlich unter dem Einfluss eines Betäubungsmittels stand. Den Anrufer erwartet nun eine Anzeige wegen Missbrauchs von Notrufen.