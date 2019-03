22-jähriger Dealer muss in Haft

Wegen vorsätzlichen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in 13 Fällen hat die Große Strafkammer am Landgericht Bamberg am Mittwoch einen 22-Jährigen aus dem Landkreis Haßberge zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt. Gleichzeitig ordnete das Gericht die Unterbringung in einer Erziehungsanstalt an. Bei der Strafe wurde berücksichtigt, dass der Angeklagte einen Teil des Rauschgifts für den Eigenkonsum verbraucht hatte.

Fünf Kilogramm bestellt

Im Zeitraum von Januar bis Mai vergangenen Jahres hat der Angeklagte unter anderem in neun Fällen jeweils mindestens ein Kilogramm Marihuana von einem mittlerweile verstorbenen Rauschgiftlieferanten angekauft und in der Folgezeit an verschiedene gesondert juristisch verfolgte Abnehmer im Landkreis Haßberge in kleineren Mengen gewinnbringend weiterverkauft und übergeben.

In einem Fall hat der 22-Jährige laut Anklageschrift bei einem zwischenzeitlich verstorbenen Rauschgiftlieferanten mindestens fünf Kilogramm Marihuana bestellt und hierfür in mehreren Teilbeträgen über 30 000 Euro in bar übergeben. Zu einer Lieferung des Rauschgifts soll es infolge des Todes des Lieferanten nicht mehr gekommen sein. mas