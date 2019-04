22-Jähriger beleidigt Polizeibeamte

In der Promenadestraße beleidigte am Montagnachmittag ein 22-jähriger Mann zwei Polizeibeamte, die dort in ihrem Streifenwagen unterwegs waren. Als die Beamten an dem Mann vorbeifuhren, rief er lautstarke Beleidigungen und hob beide Mittelfinger in Richtung des Streifenwagens. Im Zuge der anschließend durchgeführten Anzeigenaufnahme beleidigte der 22-Jährige die zwei Polizisten schließlich erneut. Schmierer verschandelt Turnhallenfassade Eine bislang unbekannte Person brachte an der Fassade der Sporthalle der Martinschule im Hinteren Graben ein Graffiti in Form eines roten Herzens an und verursachte hierbei Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Die Tat wurde im Zeitraum zwischen Freitag, 19 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, verübt. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. Opel Corsa ist seine Kennzeichen los In der Hallstadter Straße, gegenüber Hausnummer 4, wurden beide an einem grauen Opel Corsa angebrachten roten Kennzeichen mit Zulassung der Stadt Essen gestohlen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten die Kennzeichen samt Halterung zwischen Sonntag, 17.30 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0951/9129-210 mit der Bamberger Polizei in Verbindung zu setzen. pol