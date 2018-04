22-Jähriger beleidigt Polizeibeamte

Ein 22-jähriger Mann kam am Dienstag gegen 2.10 Uhr auf dem Nachhauseweg an einem Streifenwagen vorbei und beleidigte die Polizeibeamten mit den Worten "Ihr zwei Hurensöhne". Kurz danach wurde der Mann an der Oberen Brücke erneut angetroffen, und erneut beleidigte er die Beamten. Nun erhält der Übeltäter eine Anzeige.