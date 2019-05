Thuisbrunn vor 18 Stunden

22-Jähriger auf Fest in Thuisbrunn bewusstlos

Nach dem Besuch eines Festes am Dienstagabend in Thuisbrunn ist es einem 22-jährigen Besucher so schlecht gegangen, dass der Rettungsdienst kommen musste. Nach dem zweiten Bier musste sich der Mann me...