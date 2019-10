22-Jährige schleudert in Leitplanke

In Höhe des Parkplatzes Rotmaintal kam es am frühen Sonntagabend auf der A 70 zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-Jährige aus dem Raum Bamberg war mit ihrem Opel in Richtung Bayreuth unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache nach rechts auf den Standstreifen kam. Beim Gegenlenken verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und schleuderte in die Mittelschutzplanke. Der Wagen blieb schwer beschädigt auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Da durch den Unfall viel Erdreich auf die Fahrbahn getragen wurde, musste die Autobahn kurzfristig zur Reinigung gesperrt werden. Die junge Frau wurde zum Glück nur leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10 000 Euro. pol