22-Jährige leicht verletzt

Eine 22-Jährige aus dem Landkreis Bayreuth war am Samstagnachmittag mit ihrem Renault auf der Autobahn 9 unterwegs. Am Beginn des Baustellenbereichs wechselte sie vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Unmittelbar darauf musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Das bemerkte ein hinter ihr fahrender 33-jähriger Brandenburger zu spät und fuhr mit seinem Kleintransporter gegen das Heck des Renault.Die junge Frau wurde leicht verletzt und zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Rettungshubschrauber war vorsorglich vor Ort. Das THW sicherte bis zum Abtransport der Frau die Unfallstelle ab. Die Autobahn musste kurzfristig voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden hält sich mit etwa 1000 Euro in Grenzen. Der Unfallverursacher wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. pol