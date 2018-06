219 Spender gaben ihr Blut in Kronach

hs



Ein sehr guter Erfolg war der Blutspendetermin in der Pestalozzi-Schule Kronach . 219 Spender, darunter acht Erstspender, konnten nach der obligatorischen ärztlichen Untersuchung selbstlos Hilfe für ihre Mitmenschen leisten.Zum dritten Mal spendeten Johanna Zielowski, Teresa Beetz, Jakob Beetz, Gordana Kovacic, Stephan Freund (alle Kronach) sowie Philipp Kraus(Stegaurach). Zehn Mal wurden Alexander Wachter, Linda Blumenröther, Eckhard Kleylein-Feuerstein (alle Kronach) sowie 25 Mal Elisabeth Hirschke (Kronach) zur Ader gelassen.Stolze 50 Mal leisteten Elke Hümmer, Ilona-Sybille Villain (beide Kronach), Matthias Hohenberger (Wilhelmsthal) sowie 75 Mal Claus Häublein (Weißenbrunn) uneigennützige Hilfe für Menschen in Not. Sogar schon 100 Mal ließ sich Tilo Schwalme (Redwitz) "anzapfen".Ab der 25. Blutspende erfolgt eine gesonderte Ehrung in einer Feierstunde. Für die Verpflegung und Betreuung der Spender zeichnete ein elfköpfiges ehrenamtliches Helferteam um die Leiterin der Kronacher Blutspende-Bereitschaft, Ute Weigelt, verantwortlich.Das Rote Kreuz weist darauf hin, dass es seit Oktober 2017 Pflicht ist, einen Reisepass oder Personalausweis zum Spenden mitzubringen.