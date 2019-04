21 neue DFB-Junior-Coaches am KZG

16 Jungen und fünf Mädchen haben am Kaspar-Zeuß-Gymnasium ihre DFB-Junior-Coach-Ausbildung erfolgreich absolviert. Das Gymnasium ist die erste Schule im Landkreis, die diese 40-stündige Ausbildung für junge Trainer abhielt. Die DFB-Junior-Coach-Ausbildung ist der Einstieg in die Trainerausbildung. Sie erfolgte durch die lizenzierten Trainer Andreas Engel (DFB-Jugend-Elite Lizenz) und Steffen Mahr (B-Lizenz) sowie weiteren Referenten beispielsweise für das Thema Recht oder Verletzungen.

Entsprechend stolz zeigte sich Lehrer Andreas Engel bei der Zertifikats-Übergabe am Donnerstag. Hierzu hatten sich im Gymnasium offizielle Vertreter von DFB und BFV, Vorstände beziehungsweise Verantwortliche aus den Heimatvereinen der Teilnehmer sowie die Schulleitungen von KZG und der Gottfried-Neukam-Schule Kronach eingefunden. Das Projekt gibt es seit 2014. "Das KZG ist eine von bundesweit fast 200 Schulen pro Schuljahr, an denen Jugendliche zu jungen Trainern ausgebildet werden", erläuterte Engel. Ziel sei es, dass die Coaches Kinder- beziehungsweise Jugend-Training in Vereinen oder Grundschulen aber auch am KZG leiten können und dabei Spaß am Fußball vermitteln.

"Wir wollen damit die Fußball-Vereine unterstützen und verhindern, dass sie aussterben", betonte er. Neben der Vermittlung sportspezifischen Wissens gehe es insbesondere auch um die Vermittlung von Werten wie Respekt, Fairness, Toleranz und Rücksicht. "Ihr entscheidet, was ihr mit eurem Zertifikat macht", verwies Engel auf die Möglichkeiten der weiteren Trainerausbildung.

Schulleiterin Renate Leive würdigte den Coaching-Gedanken als "Lernen durch Lehren". "Am meisten lernt derjenige, der einem anderen etwas beibringt", zeigte sie sich sicher, hierfür den Ausbildungsstoff selbst noch einmal überdenken zu müssen. hs