21-Jähriger unterschlägt 800-Euro-Handy

In der Nacht zum Mittwoch gegen 1.30 Uhr teilte ein 22-Jähriger aus Nürnberg der Polizei in Erlangen mit, dass er sein Handy verloren habe. Nachdem er einen Suchauftrag für seine Handy online gestellt hatte, bekam er die Nachricht, dass sich sein Handy nun am Bahnhofplatz in Erlangen befinden würde.

In der Hosentasche

Dort hatte der 22-Jährige vier Männer angetroffen. Nachdem sich ein Mann von der Gruppe entfernte, erhielt der 22-Jährige erneut ein Signal seines Handys. Zusammen mit einer Streife konnte kurz darauf ein 21-Jähriger Erlanger in der Äußeren-Brucker-Straße festgestellt werden, der offenbar im Besitz des Mobiltelefon im Wert von rund 800 Euro war. Nachdem die Beamten den 21-Jährigen anhielten, konnten sie das verloren gegangene Telefon in der Hosentasche des 21-Jährigen finden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde das Handy dem 22-Jährigen aus Nürnberg zurückgegeben. Gegen den 21-jährigen Erlanger wurde ein Strafverfahren eingeleitet. pol