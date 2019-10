Ludwigschorgast 11.10.2019

Kontrolle

21-Jähriger unter Drogen am Steuer

In eine Kontrolle der Stadtsteinacher Polizei geriet am Donnerstag gegen 11.45 Uhr in Ludwigschorgast ein junger Audi-Fahrer. Da sich Verdachtsmomente ergaben, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss v...