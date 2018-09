21-Jähriger übertreibt es mit dem Tieferlegen

Tiefer als die Polizei erlaubt: Ein deutlich zu niedrig eingestelltes Gewindefahrwerk eines BMW sorgte am Freitag um 0.50 Uhr dafür, dass ein 21-Jähriger, der im Coburger Stadtgebiet unterwegs war, seine Fahrt stoppen musste. Das Auto war so tief gelegt, dass die Kotflügel an allen vier Rädern an der Flanke des Reifens geschliffen haben. Die Weiterfahrt gestatteten die Coburger Polizisten nur noch bis zur nächsten Werkstatt. Der 21-Jährige muss nun sein Fahrzeug wieder in den rechtlich zulässigen Zustand zurückversetzen lassen. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt gegen den Mann wegen eines Verstoßes nach der Straßenverkehrszulassungsordnung. pol