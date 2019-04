21-Jähriger tritt auf Opfer ein

Nachdem der Verdacht besteht, dass er am frühen Sonntagmorgen in und vor einer Diskothek im Innenstadtgebiet gewaltsam auf mehrere Personen losgegangen sein soll, ermitteln Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bamberg gegen einen jungen Mann. Inzwischen erging gegen ihn Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.

Der 21-Jährige soll zwischen 3 und 4 Uhr außerhalb und innerhalb der Diskothek in der Franz-Ludwig-Straße aggressiv auf mehrere Gäste losgegangen sein und zwei Männer geschlagen haben. Später geriet er dann vor der Lokalität erneut in Streitigkeiten, bei denen er einen 26-Jährigen, der schlichtend eingreifen wollte, mit Fäusten traktierte und gegen den Kopf getreten haben soll, so dass dieser der Mitteilung zufolge erhebliche Verletzungen erlitt.

Die inzwischen alarmierten Polizeistreifen nahmen den mutmaßlichen Täter, der nach der Schlägerei geflüchtet war, unweit der Diskothek fest. Dabei widersetzte sich der Mann aus dem Landkreis Haßberge der Festnahme und beleidigte die Beamten mehrfach. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg am Montag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen den 21-Jährigen Untersuchungshaftbefehl.

Zeugen, die Hinweise zu den Schlägereien in und vor der Diskothek geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 mit der Bamberger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. red