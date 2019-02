21- Jähriger nun Zweiter Vorsitzender

Der Musikverein (MV) Glosberg verjüngte mit den Neuwahlen bei der Hauptversammlung im Gasthaus Krauß seinen Vorstand: Mit dem 21-jährigen André Welscher rückt ein weiterer Nachwuchsmusiker zum Zweiten Vorsitzenden auf. Der bisherige Zweite Vorsitzende, Matthias Brückner, musste aus beruflichen Gründen sein Amt nach elfjähriger Amtszeit niederlegen.

Zwei ereignisreiche Jahre

Aus Altersgründen schied Georg Kestel nach 35-jähriger Mitarbeit aus dem Vorstand aus. Er wollte Jüngeren den Weg für die Übernahme von Verantwortung freimachen. Für ihn wurde Matthias Kopp als Beisitzer gewählt.

Vorsitzender Markus Welscher berichtete über zwei arbeits- und ereignisreiche Jahre beim 85 Mitglieder zählenden Musikverein Glosberg. Im Blasorchester spielen 28 Musiker, vier Jugendliche befinden sich in Ausbildung. Im Jahr 2017 fanden 30 öffentliche Auftritte, darunter 15 Auftritte bei kirchlichen Anlässen (ohne Gage), statt. Der MV veranstaltete ein Starkbierfest und ein Vatertagsfest. Außerdem umrahmten die Musiker die Schützenfeste in Förtschendorf und in Kronach und gestalteten das Kirchweihfest im Wallfahrtsort mit. Für das Jahr 2018 erinnerte Vorsitzender Welscher an das Starkbierfest, das Vatertagsfest und die Aftershowparty im Pfarrheim. Im Frühjahr musste das Pfarrheim als Probenraum geräumt werden, da der katholische Kindergarten vorübergehend, wegen Sanierung der Räume in Gundelsdorf, Einzug hielt. Bis zum Abschluss der Sanierung werden Proben im Bürgerhaus in Gundelsdorf abgehalten. Auch 2018 wurden mehrere Eigenveranstaltungen abgehalten. Für das Jahr 2019 nannte Welscher ein für den 31. März geplantes Konzert in der Wallfahrtskirche, den Besuch des Kreismusikfestes in Weißenbrunn und die Umrahmung der in Glosberg stattfindenden Dekanatswallfahrt. Zu den Anschaffungen gehörten Notenmaterial und anders Equipment.

Besonderen Dank sprach der Vorsitzende der Kirchenverwaltung Glosberg dem Vorstand sowie den Dirigenten Jürgen Mark und Edmund Mark für die vorbildliche Nachwuchsausbildung aus.

Für den verhinderten Dirigenten Klaus Urban gab Jürgen Mark den Dirigentenbericht ab. Jürgen Mark ist auch aktueller Probenleiter. Bei allen Auftritten habe man gute musikalische Qualität gebracht. Die Proben würden gut besucht und die Aktiven arbeiteten konzentriert mit. Der Dirigent und Probenleiter zeigte sich mit dem Fortschritt der Proben und der Weiterentwicklung des Orchesters zufrieden.

Jugendleiter Edmund Mark berichtete, dass die Jugendlichen eine Weihnachtsfeier des Obst- und Gartenbauvereins Gundelsdorf und einen Altennachmittag in der Adventszeit im Pfarrhaus umrahmten. "Es war eine angenehme Zusammenarbeit", sagte Jugendleiter Mark und nannte namentlich die Jungmusiker Anna-Lena, Felix, Linda und Marius mit Dankesworten.

Das Ergebnis der Neuwahlen

Die Neuwahlen konnten unter der Leitung von Roland Wahl zügig und reibungslos durchgeführt werden, da sich alle vorgeschlagenen Kandidaten zur Übernahme eines Ehrenamtes und einer Funktion im Musikverein bereiterklärt hatten.

Folgende Amtsträger wurden gewählt: Vorsitzender ist Markus Welscher, Zweiter Vorsitzender André Welscher, Schriftführerin Katja Welscher, Kassenwart Thomas Ahr. Beisitzer sind Stefan Urban, Jürgen Mark und Matthias Kopp, Kassenprüfer sind Roland Wahl und Stefan Kestel. Karl-Heinz Hofmann