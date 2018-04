21-Jähriger muss bald zu Fuß gehen

In eine Verkehrskontrolle geriet am Mittwochnachmittag ein 21-jähriger Autofahrer aus Kulmbach. Dabei stellten die Polizeibeamten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Der Verdacht erhärtete sich bei einem Urintests, der positiv auf Cannabis reagierte. Da der junge Mann nicht zum ersten Mal unter Drogeneinfluss am Steuer seines Wagens saß, kommen auf ihn nun ein dreimonatiges Fahrverbot und ein sattes Bußgeld von 1500 Euro zu. pol