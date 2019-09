21-Jähriger gerät aus Versehen ins Bankett

Rund 5000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmorgen auf der B 173 zwischen Lichtenfels und Michelau ereignete. Hier kam ein 21-Jähriger mit seinem Opel Corsa ins Bankett, verlor die Kontrolle über sein Auto und schleuderte rund 150 Meter die Fahrbahn entlang, bis er schließlich in die Büsche geriet und auf die linke Seite kippte. Der junge Mann konnte sich mithilfe mehrerer Verkehrsteilnehmer aus dem Corsa befreien. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum Lichtenfels eingeliefert. An seinem Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden.