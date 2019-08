21-jähriger Forchheimer verletzt im Hauptbahnhof Nürnberg vier Polizisten

Weil ein 21-Jähriger am Dienstagabend im Hauptbahnhof in Nürnberg drei Platzverweise ignorierte, nahmen ihn Bundespolizisten in Unterbindungsgewahrsam. Dabei leistete der Forchheimer erheblichen Widerstand.

Vier Beamte wurden durch den renitenten Mann verletzt. Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte gegen 20 Uhr den 21-Jährigen, der im Hauptbahnhof Reisende belästigte und herumschrie. Da der junge Mann offensichtlich den Hauptbahnhof mit einer Bar verwechselte und keine Reiseabsichten hatte, erteilten ihm die Beamten einen Platzverweis für das Bahnhofsareal. Eineinhalb Stunden später trafen ihn die Beamten wieder am Haupteingang an. Die Bundespolizisten erklärten dem 21-Jährigen eindringlich, dass ein Platzverweis auch mit Zwang durchgesetzt werden könne.

Kurz vor 23 Uhr - der 21-Jährige betrank sich mit "Freunden" am Hauptportal des Hauptbahnhofs - schrie er lautstark, den Platzverweis erneut zu ignorieren. Daher nahmen ihn die Beamten in Unterbindungsgewahrsam. Auf dem Weg zur Dienststelle schlug er mehrfach nach den Beamten und beleidigte und bedrohte sie aufs Gröbste. Drei Bundespolizisten erlitten durch die Schläge und Tritte Hämatome und Abschürfungen, ein Beamter verletzte sich an der Schulter. Alle Beamten sind weiter dienstfähig.

Die Bundespolizei leitete gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand sowie tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung ein. pol