21-Jährigen bekifft am Steuer erwischt

Beamte der Polizei Neustadt kontrollierten am Montagvormittag auf der Staatsstraße zwischen Neustadt und Fürth am Berg einen Audi. Am Steuer saß ein 21-jähriger Neustadter. Er zeigte Anzeichen von Drogenkonsum. Ein freiwilliger Drogenvortest zeigte den Genuss von Cannabisprodukten an. Bei der Nachschau im Pkw fanden die Beamten auch ein kleine Menge Marihuana und ein Einhandmesser. Den jungen Mann erwarten nun Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der Drogenfahrt und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie eine Strafanzeige. pol