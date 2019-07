Eine 66-jährige Lichtenfelserin verständigte am Sonntagnachmittag die Polizei, dass die Lebensgefährtin ihres Sohnes im Treppenhaus in der Keltenstraße randalieren würde. Offensichtlich ging es hier um ein Mobiltelefon, dass die 21-Jährige veranlasste, gegen die Wohnungstüre zu trommeln. Im Verlauf des Tages gingen noch mehrere Mitteilungen ein, dass die Frau wiederum randalieren würde. Die Nacht musste die uneinsichtige 21-Jährige in einer Zelle der Polizei verbringen. pol