21-jährige Bikerin verletzt sich schwer

Eine 21-jährige Krad-Fahrerin kam am Gründonnerstag gegen 18.15 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Wasserdurchlass. Hierdurch wurde die junge Frau 20 Meter durch die Luft geschleudert. Sie musste schwer verletzt mit dem Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden. Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauern an.