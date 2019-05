Am Montagnachmittag kam es in der Bahnhofstraße zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Dabei wurde eine 21-Jährige leicht verletzt. Eine 52-jährige Frau wollte mit ihrem Pkw aus einer Grundstückseinfahrt nach links in die Bahnhofstraße einfahren und übersah dabei den von rechts kommenden Pkw, der von einer 21-Jährigen gelenkt wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10 000 Euro. Gegen die Unfallverursacherin wird nun ein Strafverfahren eingeleitet, teilt die Polizei mit. pol