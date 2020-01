2020 mit Böllerschüssen begrüßt

Salut zu Beginn und zum Ende, zweimal Reihenfeuer, Echoschießen und Doppelschlag - mit diesen sechs Böllerschüssen begrüßten die Kersbacher Böllerschützen das neue Jahr. Alteingesessene und Neubürger trafen sich dazu am Abend des Neujahrstags am Kirchplatz, um sich auch ein glückseliges und gutes neues Jahr zu wünschen. Der Böllerkommandant Jürgen Alt moderierte das Schießen und begrüßte neben dem Forchheimer Bürgermeister Franz Streit (CSU) auch den Bezirksschützenmeister Alexander Hummel und den Zweiten Landesböllerreferenten Adolf Reusch. Die Böllergruppe verbuchte das Schießen als eine gelungene Jahresauftaktveranstaltung am Beginn ihres 20-jährigen Bestehens. Foto: Bernhard Wagner