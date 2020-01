2020 - ein Jubeljahr

Eckehard Kiesewetter Ebern — Feste soll man feiern, wie sie fallen, erst recht, wenn die Anlässe rund sind. Und davon gibt es im Jahr 2020 einige in Ebern. 40, 50, 60 - der Veranstaltungskalender kündigt große Ereignisse an.

Zur 750-Jahr-Feier im Jahr 1980 hatte sich die Stadt eine Veranstaltung geschenkt, die seither alljährlich im Juli zigtausend Gäste nach Ebern lockt und zum Vorreiter für viele andere große Stadtfeste in der Region geworden ist: das Altstadtfest. Auch wenn sich binnen vier Jahrzehnten manches abgenutzt, manches gewandelt hat. Die Mischung aus Musik, Kabarett, Kulinarik und Geselligkeit kurz vor den Sommerferien bewährt sich als Erfolgsrezept und hat Eberns Festwochenende den Ruf als "Frankens größtes Klassentreffen" eingetragen. Zum 40. Veranstaltungsjahr (und damit zum 41. Altstadtfest) von 18. bis 20. Januar soll es auch Überraschungen geben.

Ein echtes Jubiläum wird am 12. Juni dort gefeiert, wohin die Eberner seit Juni 1970 in den Sommermonaten pilgern, um zu planschen und sich sportlich zu betätigen. Am Tag genau 50 Jahre nach der Eröffnung ist das Freibad am Losberg Schauplatz einer Geburtstagsparty mit Festakt, 24-Stunden-Schwimmen und Familienprogramm.

Eberner Beteiligung darf nicht fehlen, wenn die Blasmusik Kraisdorf vom 13. bis 17. August ihr "50-Jähriges" feiert. Zudem richten die Kraisdorfer am 7. März ein Jubiläumskonzert in der Frauengrundhalle und einen Kommers am 25. April sowie einen "Tag des Dorfes" am 24. Mai aus.

Nochmals ein Jahrzehnt obendrauf setzt das Blasorchester Ebern, das als 60-Jähriger den Kinderschuhen der einstigen Knabenkapelle längst entwachsen ist. Als Beitrag zum Festjahr steigt am 21. März das Jubiläumskonzert "Absolut Musik" in der Frauengrundhalle: Ein Benefizkonzert des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr Hilden steht zwei Tage später auf dem Programm, und vom 10. bis 13. Juli steigt ein verlängertes Jubiläumswochenende, das mit dem Kreismusikfest verbunden wird. Im Bierzelt auf dem Wohnmobilstellplatz sind hochkarätige Musikgruppen zu Gast: die Sieben-Mann-Formation "Innsbrucker Böhmische", die "Chicolores", die ihrem Ruf als "Tanzflächenmagneten" Ehre machen wollen, und das international angesagte Blechbläserensemble "German Brass". Natürlich werden auch die Gastgeber selbst ihr klangvolles Scherflein beitragen.