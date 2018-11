2019 soll wieder Musik erklingen

Die Baustelle betreten - das war ausdrücklich erwünscht beim "Tag der offenen Baustelle" im neuen Musikheim in Knetzgau. Der Musikverein präsentierte dort seine Unterkunft, die neu gestaltet wird.

Die Knetzgauer Musiker öffneten erstmalig ihre neuen vier Wände für die Öffentlichkeit. Bei strahlendem Sonnenschein kamen viele Bauinteressierte und Besucher in das neue/alte Musikheim in Knetzgau, um sich über den aktuellen Baufortschritt zu informieren.

Der "Tag der offenen Baustelle" stand, wie der Verein weiter mitteilte, "ganz im Zeichen des Zeigens". Das Bauprojekt startete bereits vor über einem Jahr mit der Planung und dem tatsächlichen Spatenstich im Januar 2018. In dieser Zeit hat sich "schon sehr viel getan", schilderte der Verein. Neue Grundmauern wurden gezogen, ein neues Dach ist installiert, der neue Estrich trocknet und auch die neuen Parkplätze sind bereits fertigstellt. Innenputz und Elektrik sind fertig, Fenster und Haustüre gesetzt, und auch die neue Heizung mit über 1400 Meter verlegten Heizungsrohren wurde jetzt, wie es hieß, in Betrieb genommen.

Bilder zeigen den Baufortschritt

Die gesamte Entwicklung präsentierte ein stolzes Musikerteam den Gästen. Bei Kaffee und Kuchen konnten die Besucher den neuen großen Probenraum bestaunen, in der neuen Garage konnte eine Bilder-Show zum Bau angesehen werden, und auch der neue Trachtenraum wurde mit den vereinseigenen Trachten präsentiert. Ebenso konnten die vielen Gäste einen Eindruck vom zukünftigen Notenarchiv und vom Einzelunterrichtsraum einfangen.

Die Resonanz der Besucher war laut Vereinsangaben "sehr positiv". Wie viel sich doch in den vergangenen Wochen und Monaten getan hat und was zukünftig in Knetzgau entsteht!

Bereits über 1100 Arbeitsstunden wurden in Eigenleistung erbracht. Beim Bauprojekt mit Kosten von über 215 000 Euro ist der Verein natürlich auf Hilfe von außen angewiesen, um seinem Traum näherzukommen und hoffentlich 2019 das neue Musikheim mit Musik erfüllen und beziehen zu können. red